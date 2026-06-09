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Antalya Hava Durumu! 09 Haziran Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 9 Haziran 2026 tarihi için hava durumu değişkenlik gösterecek. Kent merkezinde sıcaklık 29 dereceye yükselecek. Yerel yağış beklentisiyle birlikte nem oranı artacak. Özellikle öğle saatlerinde bulutlanma yoğunlaşacak ve ani yağışlar görülebilecek. Sahil ilçelerinde ise hava güneşli ve sıcaklık 30-31 derece civarında kalacak. Önümüzdeki günlerde yağışlı ve güneşli dönemlerin bir arada yaşanması bekleniyor.

Antalya Hava Durumu! 09 Haziran Salı Antalya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Antalya'da 9 Haziran 2026 Salı günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Kent merkezinde sıcaklık 29 dereceye çıkacak. Nem oranı artacak ve yerel yağışlar bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde bulutlanma artacak. Ani yağış geçişleri yaşanması muhtemel.

Sahil ilçelerinde hava az bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 30-31 derece civarında kalacak. Yaz havası devam edecek. Önümüzdeki günlerde Antalya'da yağışlı ve güneşli dönemler bir arada yaşanacak. 10 Haziran Çarşamba günü sağanak yağış ya da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklık 21-22 derece civarında kalacak.

11 Haziran Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar yine 21-22 derece arasında değişecek. 12 Haziran Cuma günü de benzer hava koşulları sürecek. Sıcaklık 21-22 derece civarında olacak.

Bu dönemde yağışlı günler için dikkatli olmak önemlidir. Ani sel ve su baskınlarına karşı tedbir almak faydalı olacaktır. Yoğun yağışlar sırasında açık alanlarda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Sahil ilçelerinde güneşli günler tadını çıkartırken, öğle saatlerinde koruyucu önlemler almak gerekir.

Antalya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve yağışlı hava seyri gözlemlenecek. Yazın tipik özellikleri görülecek.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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