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İran’dan İngiltere'ye "saldırı için kullanılan her üs bizim meşru hedefimizdir" uyarısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran’a yönelik saldırılarda kullanılan B-1 tipi ABD bombardıman uçaklarının İngiltere'deki Fairford Hava Üssü’nden kalktığını, İran’a saldırı için kullanılan her üssün kendileri için "meşru hedef" olduğunu belirtti.

İran’dan İngiltere'ye "saldırı için kullanılan her üs bizim meşru hedefimizdir" uyarısı

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD uçaklarına izin verdiği ileri sürülen İngiltere’ye tepki gösterildi.

İran’dan İngiltere ye "saldırı için kullanılan her üs bizim meşru hedefimizdir" uyarısı 1

İRAN, İNGİLTERE'Yİ HEDEF ALDI: "MEŞRU HEDEFİMİZ"

Açıklamada, ABD'nin, Hint Okyanusu'ndaki savaş gemilerinde bulunan seyir füzesi stoklarının tükenmesinin ardından son saldırılarında İngiltere'deki Fairford Hava Üssü'nden kalkan B-1 tipi bombardıman uçaklarını kullandığı ileri sürüldü.

İran’dan İngiltere ye "saldırı için kullanılan her üs bizim meşru hedefimizdir" uyarısı 2

Bu duruma tepki gösterilen açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de açıkladığı gibi İran’a saldırı için kullanılan her üs bizim meşru hedefimizdir.” ifadesine yer verildi.

İran’dan İngiltere ye "saldırı için kullanılan her üs bizim meşru hedefimizdir" uyarısı 3

SERT DİLLE UYARMIŞLARDI

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin askeri üslerini ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının hazırlanması ve kolaylaştırılması amacıyla kullandırma kararını "sert bir şekilde" kınamıştı.

23 Temmuz 2026
23 Temmuz 2026

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Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere İran abd
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