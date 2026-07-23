Trump'tan İran açıklaması! "Büyük bir saldırı planlıyorum"

ABD ve İran arasındaki gerilim sürüyor. Varılan ateşkes ve müzakere masası Hürmüz'de gemilerin vurulması sonrası ABD'nin başlattığı saldırılar ve yeniden Boğaz'ın ablukaya alınması nedeniyle bozulmuştu.

PETROL 100 DOLARI AŞTI

Yemen'deki Husiler'in de Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle petrol fiyatları 27 Mayıs'tan bu zamana kadar ilk kez 100 doları aştı.

TRUMP'TAN BÜYÜK SALDIRI AÇIKLAMASI

Bu gelişmeler sonrası Trump'tan İran ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Trump büyük bir saldırı arefesinde olduklarını ifade ederek karar vermeye çok yakın olduğunu aktardı. Trump açıklamasında şunları ifade etti:

"Daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı planlıyorum. Karar vermeye çok yakınım. İstersem İsrail iki dakikada savaşa katılır, anacak kimseye ihtiyacımız yok."

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır