Antalya Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 9 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu hafif yağışlı. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Şemsiye veya su geçirmez mont almak faydalı olacaktır. Gündüz ve akşam saatlerinde parçalı bulutlu bir hava olacak. Hafif yağmurlar devam edebilir. Sıcaklık sabah 10-12 derece arasında değişiyor. Gündüz 16 derece, akşam ise 13 derece olacak. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hızı saatte 14-29 kilometreye ulaşabilir.

10 Ocak Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. 11 Ocak Pazar günü ise orta şiddetli yağmur ihtimali var. 12 Ocak Pazartesi günü bulutların arasında güneş görünebilir. Sıcaklık 6-15 derece arasında değişiklik gösterecek. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlara karşı hazırlanmak da faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirmek avantajlıdır.