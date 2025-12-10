HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 10 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu kapalı ve serin geçecek. Hava sıcaklığı 11 ile 17 derece arasında değişirken, nem oranı %80 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 6.5 km/saat olarak bekleniyor. Kat kat giyinmek ve ceket bulundurmak önem kazanıyor. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu sıcaklıkların artmasıyla daha güneşli hale gelecek, bu nedenle güneş koruyucu ürün kullanmayı ihmal etmeyin.

Antalya Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Antalya'da 10 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 11 ile 17 derece arasında değişecek. Nem oranı %80 civarında seyredecek. Rüzgar hızı ise 6.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:59, gün batımı ise 17:41 olarak bekleniyor.

Bugün hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda ceket bulundurmanızda yarar var. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme olabilir. Bu durumu hafifletmek için bol su içmeyi unutmayın. Hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih etmeye özen gösterin.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 11 Aralık Perşembe günü az bulutlu, 12 Aralık Cuma günü parlak güneş ışığı, 13 Aralık Cumartesi günü de bol güneş ışığı olacak. Sıcaklıklar 6 ile 8 derece arasında değişecek. Bu günler açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunacak. Fakat güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Şapka takmak da cildinizi koruyacaktır.

Antalya'da 10 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu kapalı ve serin olacak. Önümüzdeki günlerde ise hava daha sıcak ve güneşli hale gelecek. Bu değişikliklere uygun şekilde giyinmek önemli. Gerekli önlemleri almak gününüzü daha konforlu hale getirecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Tunç: "Hiçbir makam yargı makamlarına talimat veremez"Bakan Tunç: "Hiçbir makam yargı makamlarına talimat veremez"
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladıBoşanma aşamasındaki eşini bıçakladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.