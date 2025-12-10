Antalya Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 10 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 11 ile 17 derece arasında değişecek. Nem oranı %80 civarında seyredecek. Rüzgar hızı ise 6.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:59, gün batımı ise 17:41 olarak bekleniyor.

Bugün hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda ceket bulundurmanızda yarar var. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme olabilir. Bu durumu hafifletmek için bol su içmeyi unutmayın. Hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih etmeye özen gösterin.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 11 Aralık Perşembe günü az bulutlu, 12 Aralık Cuma günü parlak güneş ışığı, 13 Aralık Cumartesi günü de bol güneş ışığı olacak. Sıcaklıklar 6 ile 8 derece arasında değişecek. Bu günler açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunacak. Fakat güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Şapka takmak da cildinizi koruyacaktır.

Antalya'da 10 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu kapalı ve serin olacak. Önümüzdeki günlerde ise hava daha sıcak ve güneşli hale gelecek. Bu değişikliklere uygun şekilde giyinmek önemli. Gerekli önlemleri almak gününüzü daha konforlu hale getirecektir.