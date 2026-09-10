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Antalya Hava Durumu! 10 Eylül Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 10 Eylül 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve nemli seyredecek. Gün içinde sıcaklık 20 derece ile başlayacak ve öğle saatlerinde 22 dereceye ulaşması bekleniyor. Yoğun güneş ışığı nedeniyle dışarıda olanların dikkatli olması gerekiyor. Güneş çarpması riskini en aza indirmek için bol sıvı tüketilmeli, şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemli.

Antalya Hava Durumu! 10 Eylül Perşembe Antalya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Antalya'da 10 Eylül 2026 tarihinde hava durumu oldukça sıcak ve nemli olacak. Gün sıcaklığı 20 dereceden başlayacak. Öğle saatlerinde ise 22 dereceye ulaşması bekleniyor. Deniz kenarındaki bölgelerde nem oranı yüksek olacak. Bu nedenle hissedilen sıcaklık artacak. Sahil yürüyüşleri yapanlar ve plaj aktiviteleri düşünenler için dikkatli olmak önemli.

Dışarıda olmak isteyenlerin bazı hususlara dikkat etmesi gerekecek. Güneş ışınlarının yoğun olduğu öğle saatlerinde uzun süre kalmamak sağlıklı bir seçimdir. Aksi halde, aşırı sıcak ve nem, yorgunluk veya güneş çarpması riski yaratabilir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bolca su içmek de ihmal edilmemelidir. Günlük aktivitelerde serin gölgeli yerleri tercih etmek iyi bir fikir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. Hafta sonuna doğru sıcaklık 19 ile 23 derece arasında kalacak. Nem oranı yüksekliğini koruyacak. Güneşli günlerin yanı sıra akşam saatlerinde hafif yağışlar da görülebilir. Bu nedenle etkinlik planları yaparken hava durumu dikkate alınmalıdır. Açık hava etkinliklerine katılacakların ani hava değişikliklerine hazırlıklı olması önemlidir.

Sıcak ve nemli bir havada sağlığınızı korumak için bol sıvı tüketmek önemlidir. Hafif giysiler tercih edilmelidir. Mümkünse gündüz en sıcak saatlerde dışarı çıkmamak en iyisi olacaktır. Plajda veya açık alanlarda gölgelik alanlar kullanmak gerekir. Bu, güneşin etkilerinden korunmayı sağlar. Antalya'da keyifli ve güvenli bir yaz geçirmenizi umuyorum.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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