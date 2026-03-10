Antalya Hava Durumu! 10 Mart Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 10 Mart 2026 Salı günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 20 derece civarında başlayacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönlerden hafif, bazen orta kuvvette esecek. Nem oranı %68 civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:50 olarak belirlenmiş. Gün batımı saati ise 18:30'dir.

Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı ise %68 civarında kalacak. Gün doğumu 07:50'de, gün batımı 18:30'da gerçekleşecek. Hava durumu güzel bir gün vaat ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Mart Çarşamba günü sıcaklık 18 ile 21 derece arasında olacak. 12 Mart Perşembe'de ise sıcaklık 17 ile 20 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzey yönlerden hafif esecek. Nem oranı %65 civarında öngörülüyor.

Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirin. Güneş ışığından faydalanmak, yürüyüş yapmak hoş olacaktır. Deniz kenarında vakit geçirmek de keyifli olur. Rüzgarın hafif olması, açık hava aktiviteleri için uygun bir ortam sağlıyor. Nem oranı hava kalitesini iyi gösteriyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarıda olmak rahatlatıcıdır.

Gün doğumu 07:50, gün batımı ise 18:30'dur. Bu saatleri dikkate alarak açık hava etkinliklerinizi planlayın. Antalya'nın tadını çıkarın.