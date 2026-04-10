Antalya Hava Durumu! 10 Nisan Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 10 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklık 15 derece civarına düşmesi bekleniyor. Hafif rüzgar esmesi ve düşük nem oranı dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun koşullar sunuyor.

Bu gün, Antalya'da açık hava etkinlikleri için ideal bir gün. Sahilde yürüyüş yapabilirsiniz. Parklarda vakit geçirebilir, açık hava kafelerinde keyifli zamanlar yaşayabilirsiniz. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında olması, hafif bir ceket veya tişört ile dışarıda rahatça vakit geçirmenizi sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu ılıman seyreder. 11 Nisan Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 ile 23 derece arasında değişecek. 12 Nisan Pazar günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 21 ile 24 derece arasında güneşli bir gün geçireceğiz. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sürecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinliklerinizi iyi planlayın. Doğanın tadını çıkarın. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Hava durumunu düzenli takip edin. Planlarınızı güncelleyerek olası sürprizlere karşı önlem alabilirsiniz. Güneş ışınlarının etkisini artırabileceğini unutmayın. Uygun koruyucu önlemleri almanız da önemlidir.