Polisler kapıya dayanmıştı! Özgür Özel'in 12 kattaki görüntüleri ortaya çıktı

Mahkemenin vermiş olduğu 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevinden alından Özgür Özel'le ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
"Özgür Özel İletişim" adlı X hesabından dün yaşanan polis müdahalesi sırasında, CHP Genel Merkezi'nin 12. katındaki makam odasında yaşananlara ilişkin video paylaşıldı.
Polislerin binaya girdiği ve 12. kattaki makam odasının kapısına geldiği sırada Özel'in içeriden çıktığı anlara ait makam koridorunda yaşananların yer aldığı görüntüler gündem oldu.
Söz konusu görüntülerin yer aldığı paylaşımda "Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’in 12. kattaki makamının, butlancılar tarafından işgal edilmesinden saniyeler önceki görüntüleri… 'Önce kadınlar…'" ifadesine yer verildi.
