HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 10 Temmuz 2026 Cuma günü güneşli ve sıcak hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 30 - 32 derece arasında olacak. Gece ise 23 - 25 derece civarında seyredecek. Nem oranı %60 - %67 düzeyinde kalacak. Sıcak hava koşullarında bol su tüketimi ve hafif giysiler öneriliyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önem taşıyor. Ayrıca, aşırı sıcaklar sağlık üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için klimalı ortamlarda durmayı gerektiriyor.

Antalya Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Antalya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Antalya'da 10 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 30 - 32 derece civarında. Gece ise 23 - 25 derece arasında seyredecek. Nem oranı %60 - %67 seviyelerinde kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden eserek saatte 0.88 - 1.03 km hızında esecek.

Bugünkü hava durumu yaz koşullarını yansıtıyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava şartları devam edecek. Cumartesi günü sıcaklık 32 - 36 derece olacak. Pazar günü ise 36 - 39 dereceye çıkması bekleniyor. Nem oranı %49 - %61 seviyelerinde kalacak.

Sıcak hava koşullarında özellikle öğle saatlerinde dikkatli olmak önemlidir. Bol su tüketimi gereklidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilmektedir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini en aza indirmek için klimalı ortamlarda durmak faydalı olacaktır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Özgür Özel görevden alınacak" iddiası"Özgür Özel görevden alınacak" iddiası
Miçotakis'ten itiraf: "Bazen dar görüşlü hareket ediyoruz"Miçotakis'ten itiraf: "Bazen dar görüşlü hareket ediyoruz"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
FETÖ açıklaması! "Yakın zamanda" diyerek duyurdu: "Bugün itibar edilen çok sayıdaki ismin..."

FETÖ açıklaması! "Yakın zamanda" diyerek duyurdu: "Bugün itibar edilen çok sayıdaki ismin..."

Putin'i kızdıracak hamle! Trump ile görüştükten sonra açıkladı

Putin'i kızdıracak hamle! Trump ile görüştükten sonra açıkladı

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! 13.500 TL'ye kadar ödeme alabilirler

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! 13.500 TL'ye kadar ödeme alabilirler

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.