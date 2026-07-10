Antalya Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 10 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 30 - 32 derece civarında. Gece ise 23 - 25 derece arasında seyredecek. Nem oranı %60 - %67 seviyelerinde kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden eserek saatte 0.88 - 1.03 km hızında esecek.

Bugünkü hava durumu yaz koşullarını yansıtıyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava şartları devam edecek. Cumartesi günü sıcaklık 32 - 36 derece olacak. Pazar günü ise 36 - 39 dereceye çıkması bekleniyor. Nem oranı %49 - %61 seviyelerinde kalacak.

Sıcak hava koşullarında özellikle öğle saatlerinde dikkatli olmak önemlidir. Bol su tüketimi gereklidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilmektedir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini en aza indirmek için klimalı ortamlarda durmak faydalı olacaktır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.