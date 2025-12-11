HABER

Antalya Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 11 Aralık 2025 tarihinde hava durumu oldukça elverişli olacak. Gündüz sıcaklığı 19-22 derece arasında seyredecekken, akşam saatlerinde 14-16 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %44 düzeyinde olacak. Rüzgarın hızı ise 20 km/saat civarında esmesi öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri için bu güzel havayı değerlendirmek isterseniz, gün doğumunu saat 08:00'de, gün batımını ise 17:41'de yakalayabilirsiniz.

Devrim Karadağ

11 Aralık 2025 Perşembe günü, Antalya'da hava durumu oldukça keyifli. Hava sıcaklığının 19 - 22 derece arasında olması bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 19 - 22 derece olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 14 - 16 derece civarında seyredecek. Nem oranı %44 civarında olacak. Rüzgarın hızı ise 20 km/saat kadar esmesi tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:00, gün batımı ise 17:41. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu güzel geçecek. 12 Aralık Cuma günü hava sıcaklığı 19 - 22 derece olacak. 13 Aralık Cumartesi günü sıcaklık 20 - 23 derece arasında tahmin ediliyor. 14 Aralık Pazar günü ise sıcaklığın 21 - 24 derece arasında olması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için bu havayı değerlendirebilirsiniz.

Rüzgarın hızı 20 km/saat olacak. Hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Nem oranının %44 civarında olacağını unutmamalısınız. Cildinizi korumak için nemlendirici kullanmanızda fayda var. Gün doğumu 08:00, gün batımı 17:41. Gün ışığından en iyi şekilde yararlanmak için bu saatleri dikkate alabilirsiniz.

