Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Birecik ilçesine bağlı Bentbahçesi Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, virajdan sola dönmek isteyen ve sürücüleri öğrenilemeyen 06 HLL 90 plakalı hafif ticari araç ile düz yolda seyir halinde bulunan 63 SE 275 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri savrularak yol kenarına çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

