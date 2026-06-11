Antalya Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Haziran 2026 Perşembe. Antalya'da hava durumu güneşli. Sıcaklık 23 derece civarında. Nem oranı %71. Rüzgar hızı saatte 5 km civarında. Gün boyunca sıcaklık 23 ile 29 derece arasında değişecek. Gün doğumu saati 05:37. Gün batımı ise 20:16 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu genel olarak güneşli olacak. 12 Haziran Cuma günü 23 derece civarında sıcaklık bekleniyor. 13 Haziran Cumartesi günü de sıcaklık 23 derece civarında kalması öngörülüyor. 14 Haziran Pazar günü ise 21 derece civarında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları güneşli ve ılıman olacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıklar 29 dereceye kadar çıkabilir. Dışarıda zaman geçireceklerin güneşten korunmaları önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek gerekir. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin. Hafif bir ceket veya uzun kollu giysi bulundurmak faydalı olabilir. Rüzgar hızı düşük kalacak. Deniz kenarında vakit geçireceklerin, deniz suyu sıcaklığını göz önünde bulundurarak uygun kıyafet seçmeleri önerilir.

Antalya'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman kalacak. Dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunması önemlidir. Hava sıcaklıklarındaki değişikliklere göre uygun kıyafet seçmelidirler.