Antalya Hava Durumu! 11 Nisan Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 11 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu, sakinler ve ziyaretçiler için güzel bir gün sunuyor. Hava genellikle kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 19 ile 20 derece civarında seyredecek. Bu, Antalya'nın tipik Nisan havasına uygun bir gün demektir.

Pazar günü, 12 Nisan 2026, hava daha da güzel hale gelecek. Gündüz saatlerinde hava bol güneş ışığı alacak. Sıcaklıklar 20 ile 21 derece arasında olacak. Pazartesi günü, 13 Nisan 2026, hava çoğunlukla güneşli kalacak. Sıcaklıklar 22 ile 23 derece arasında değişecek.

Salı günü, 14 Nisan 2026, hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 21 ile 22 derece arasında hissedilecek. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve öğle saatlerinde güneşten faydalanmak önemlidir. Yürüyüş yapabilir, sahil kenarında vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca doğa yürüyüşleri düzenlemek de keyifli olacaktır.

Akşam saatlerinde hafif bir ceket almak iyi bir fikirdir. Hava biraz serin hissedilebilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve güneşli kalacak. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemi işaret ediyor. Günlük planlarınızı yaparken bu güzel havayı düşünmek faydalı olacaktır. Keyifli bir hafta geçirmenizi sağlayacaktır.