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Antalya Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca genellikle güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 25 ile 27 derece arasında değişecek ve nem oranı %40 civarında kalacak. Düşük yağış ihtimali ve hafif rüzgar, açık havada vakit geçirmek isteyenler için ideal koşullar sunuyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu devam edecek. Dışarıda zaman geçirenlerin güneş kremi kullanması ve bol su içmesi öneriliyor.

Antalya Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 11 Temmuz 2026 Cumartesi, Antalya'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli. Sıcaklıklar 25 ile 27 derece arasında değişecek. Nem oranı %40 civarında. Bu da hava kalitesini artırıyor. Rüzgar hızı 15 km/saat civarında. Rüzgarın yönü güneyden kuzeye doğru esmesi bekleniyor. Yağış ihtimali %1 gibi düşük. Bu nedenle yağışlı bir hava beklenmiyor.

Antalya'da hava durumu ilerleyen günlerde benzer şekilde devam edecek. 12 Temmuz Pazar günü hava sıcaklıkları 27 ile 29 derece arasında olacak. Nem oranı bu günde %40 civarında kalacak. 13 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıklar 27 ile 29 derece arasında değişecek. Nem oranı yine %40 civarında olacak. 14 Temmuz Salı günü hava sıcaklıkları 25 ile 27 derece arasında olacak. Bu günlerde de yağışlı bir hava beklenmiyor.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için bazı önlemler alabilirsiniz. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda güneş kremi kullanmalısınız. Bu, cildinizi korumanıza yardımcı olur. Bol su içmek de önemlidir. Vücudunuzun su dengesini korumak gerekir. Dışarıda vakit geçirirken şapka ya da güneş gözlüğü kullanmalısınız. Bu, başınızı ve gözlerinizi korur. Rüzgarın hızı 15 km/saat civarında olacak. Hafif bir üst giysi almak rahatlık sağlar.

Antalya'da hava durumu önümüzdeki günlerde güzel olacak. Gün boyunca güneşli ve sıcak bir hava olacak. Akşamları ise serinlemeler bekleniyor. Bu koşullarda dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Gerekli önlemleri alarak keyifli zaman geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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