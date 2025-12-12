HABER

Antalya Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 12 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu oldukça keyifli. Sıcaklık 7 ile 11 derece arasında değişirken, güneş ışığı etkili oluyor. Önümüzdeki günlerde de açık hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 13 Aralık'ta sıcaklık 9 ile 14, 14 Aralık'ta 13 ile 17, 15 Aralık'ta ise 13 ile 18 dereceye çıkacak. Bu dönem, Antalya'da etkinlikler ve dış mekan aktiviteleri için ideal fırsatlar sunuyor.

Devrim Karadağ

Bugün, 12 Aralık 2025 Cuma günü, Antalya'da hava durumu keyifli. Gün boyunca sıcaklık 7 ile 11 derece arasında olacak. Güneş ışığı altında açık bir hava hakim. Bu durum, Antalya'nın Akdeniz ikliminin bir yansıması. Kış aylarında bile ılıman koşullar sunuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 13 Aralık Cumartesi günü, sıcaklık 9 ile 14 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 14 Aralık Pazar günü, sıcaklık 13 ile 17 derece arasında değişecek. Yine açık bir hava hakim olacak. 15 Aralık Pazartesi günü ise sıcaklık 13 ile 18 derece arasında olacak. Açık hava koşulları bu günde de devam edecek.

Ilıman hava koşulları, Antalya'da etkinlikler için ideal. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde hava biraz serin. Yanınıza hafif bir ceket almak faydalı olacaktır. Gün boyunca güneş ışığından faydalanmak için güneş kremi kullanın. Bol su içmeyi de unutmayın. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğinden, ceket almanız önerilir.

Antalya'nın bu dönemki hava durumu, Akdeniz ikliminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Kış aylarında bile ılıman ve güneşli günler var. Antalya, yıl boyunca cazip bir destinasyon. Bu güzel havadan en iyi şekilde faydalanmak için etkinliklerinizi planlayın. Antalya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmeye devam edin.

