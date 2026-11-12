Antalya Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 12 Kasım 2026 tarihinde hava durumu ılımandır. Akdeniz'in iklim özellikleri burada belirgindir. Sıcaklık 19-22 derece arasında değişecektir. Sabah saatlerinde hafif serinlik hissedilecektir. Ancak gün ilerledikçe ılık hava hâkim olacak. Açık ve güneşli bir gün bekleniyor. Fakat gece saatlerinde beklenmedik hava değişiklikleri olabilir. Yani Antalya'da sürpriz hava koşullarına hazırlıklı olmakta fayda var.

Gelecek günlerde genel hava durumu sakin kalacaktır. Ancak gece sıcaklıkları düşebilir. Bu nedenle dışarıda uygun giysiler tercih edilmelidir. Gündüz güneş altında yürüyüş yapmak keyif vericidir. Akşam saatlerinde ise biraz daha soğuk havalara hazırlıklı olmak gerekir.

Antalya'nın ikliminde değişkenlik göz önünde bulundurulmalıdır. Yaz aylarında yoğun sıcaklık ve güneş ışınları dikkati gerektirir. Kış aylarına yaklaşırken bu dikkati sürdürmek önemlidir. Güneşli havalarda dışarıda vakit geçirecekler, bol su içmeyi unutmamalıdır. Güneş kreminin kullanılması da dikkate alınmalıdır.

Hava durumu değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Giysilerinizi hava koşullarına göre seçmek, konforunuzu artırır. Antalya'nın iklimi hakkında güncel bilgilere sahip olunmalıdır. Bu, günlük planlamalarınızı ve seyahatlerinizi olumlu yönde etkiler. Hava durumu tahminlerini takip ederek sürprizlerle karşılaşma olasılığınızı azaltabilirsiniz.