Antalya Hava Durumu! 12 Mayıs Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 12 Mayıs 2026 Salı günü güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 20 derece civarında olacak. Özellikle öğle saatlerinde yüksek nem oranı, bunaltıcı bir hava hissi yaratabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, bol su içmeli. Ayrıca, hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. 13 Mayıs Çarşamba günü sıcaklık 20 ile 22 derece arasında olacak. 14 Mayıs Perşembe günü sıcaklıklar 17 ile 20 derece arasında seyredecek. 15 Mayıs Cuma günü ise 16 ile 22 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar devam edecek.

Sıcak ve nemli hava koşullarında güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dışarıda olmak sakıncalı olabilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak, şapka takmak cilt sağlığını korur. Sıcak havalarda su kaybını önlemek için düzenli su içmeyi unutmayın. Bu önlemler, Antalya'daki sıcak ve nemli hava koşullarında sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.