Antalya Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya’da 12 Ocak Pazartesi günü hava durumu hafif yağışlı ve serin olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 10 derece civarında kalacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 dereceye kadar yükselebilir. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 10 dereceye düşecek. Hava parçalı bulutlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında olacak. Az bulutlu bir hava görülecek.

Rüzgar sabah saatlerinde kuzey yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgarın saatte 10 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde rüzgar kuzey yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Gece saatlerinde ise kuzeybatı yönünden saatte 32 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Nem oranı sabah saatlerinde %75 olarak tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde nem oranı %61 olacak. Akşam saatlerinde nem %71 seviyesinde kalacak. Gece saatlerinde ise nem oranı %58 olacak.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu değişkenlik gösterecek. 13 Ocak Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 14 Ocak Çarşamba günü ise daha sıcak ve az bulutlu olacak. 15 Ocak Perşembe günü puslu ve güneşli bir hava yaşanacak.

Bu dönemdeki hava sıcaklıkları 6 ile 7 derece arasında değişecek. Antalya’da 12 Ocak Pazartesi günü plan yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Hafif yağışlı ve serin hava şartları etkili olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız önerilir. Kat kat giyinmek de faydalı olacaktır. Rüzgarın güçlü esebileceğini unutmamalısınız. Buna göre hazırlıklı olmak önemlidir.