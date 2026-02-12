Antalya Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Şubat 2026 Perşembe günü, Antalya'da hava durumu yağışlı olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 12 derece civarında ölçülüyor. Gün boyunca yağışların devam etmesi bekleniyor. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkacaklar dikkatli olmalı. Yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları öneriliyor.

Antalya'daki hava durumu önümüzdeki günlerde değişiklik gösterecek. 13 Şubat Cuma günü sıcaklık 10 ile 16 derece arasında olacak. Hafif yağışların görülmesi bekleniyor. 14 Şubat Cumartesi günü hava daha sıcak hissedilecek. Sıcaklık 9 ile 18 derece arasında seyredecek. Yağışların devam etmesi öngörülüyor.

15 Şubat Pazar günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 12 ile 20 derece arasında olması tahmin ediliyor. Bu dönemde hava koşullarına dikkat etmek önemli. Özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek faydalı. Şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu ekipmanları yanınızda bulundurmalısınız.

Yağışların yoğun olduğu günlerde su birikintilerinden uzak durmalısınız. Trafikte dikkatli olmak da önem taşıyor. Hava koşullarına uygun planlamalar yaparak, Antalya'da geçireceğiniz günleri daha konforlu hale getirebilirsiniz.