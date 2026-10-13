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Antalya Hava Durumu! 13 Ekim Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'nın 13 Ekim Salı 2026 tarihli hava durumu, tatilciler ve yerel halk için güneşli ve keyifli bir gün sunuyor. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişiyor, bu da deniz tutkunları için ideal bir fırsat. Önümüzdeki günlerde hafif bir serinleme bekleniyor. Akşam saatlerinde dışarı çıkacaklar hafif bir ceket almayı unutmasın. Güneşten korunmak için güneş kremi kullanmak ve bol su içmek de önem taşıyor.

Antalya Hava Durumu! 13 Ekim Salı Antalya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Antalya'nın 13 Ekim Salı 2026 tarihli hava durumu oldukça sıcak. Tatilciler ve yerel halk için keyifli bir gün sunuyor. Bugün hava genel olarak açık ve güneşli. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında. Bu sıcaklık, deniz tutkunları için harika bir fırsat. Antalya'nın sıcak iklimi, bu mevsimde dahi denize girme imkânı sağlıyor. Plajlar dolup taşıyor. Bugün hava nasıl, diye soranlara güneşli bir gün öneriyoruz.

Önümüzdeki günler de oldukça elverişli görünüyor. Antalya'nın iklim özellikleri göz önüne alındığında hafif bir serinleme bekleniyor. Gelecek günlerde sıcaklık 17 ile 20 derece arasında değişecek. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için cazip. Akşam saatlerinde hafif bir serinlik olacak. Akşam dışarı çıkmayı planlayanların hafif bir ceket alması faydalı olacaktır.

Bu güzel havanın tadını çıkarırken bazı önlemleri göz önünde bulundurmak gerekiyor. Güneşten korunmak için mutlaka güneş kremi kullanmalısınız. Antalya'nın güneşi cildinizi etkileyebilir. Dışarıda uzun süre kalacaksanız bol su içmek önemlidir. Ayrıca öğle saatlerinde gölgede kalmak faydalı olur. Bu, güneşin zararlı etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, 13 Ekim Salı 2026 tarihi Antalya'da harika bir gün geçirme fırsatı sunuyor. Yerel halk ve ziyaretçiler için uygun hava koşulları mevcut. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek gibi görünüyor. Havanın keyfini çıkarırken sağlığınızı korumak için basit önlemler alabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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