Antalya Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü, Antalya'da hava durumu değişken olacak. Gün boyunca yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 20 derece civarında. Gece ise 9 ile 10 derece arasında olacak. Nem oranı yüksek. Bu durum, havanın daha bunaltıcı hissettirmesine neden olabilir.

Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor. Ani yağışlar, dışarıda vakit geçirenler için sürpriz olabilir. Şemsiye veya yağmurluk almak faydalı bir önlem olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu daha stabil hale gelecek. 14 Haziran Pazar günü, hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 20 ile 22 derece arasında seyredecek. 15 Haziran Pazartesi günü, yer yer hafif yağışlar bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 22 ile 24 derece civarında olacak. 16 Haziran Salı günü ise bol güneş ışığı olacak. Sıcaklık 24 ile 26 derece arasında değişecek.

Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olur. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmayı ihmal etmeyin.

Sonuç olarak, Antalya'da 13 Haziran Cumartesi günü değişken hava koşulları bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava daha stabil olacak. Bu tahminleri göz önünde bulundurarak planlarınızı yapmalısınız.