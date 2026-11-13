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Antalya Hava Durumu! 13 Kasım Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'nın hava durumu, 13 Kasım 2026 Cuma günü güneşli ve sıcak bir gün sunuyor. Sıcaklık 19 dereceyle başlayıp, 22 dereceye kadar yükselebiliyor. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi öneriliyor. Plajlarda kalabalık olabileceği için hazırlıklı olmakta fayda var. Cumartesi 23 derece, Pazar ise 21 derece bekleniyor ancak Pazar öğleden sonra hafif yağış ihtimali göz önünde bulundurulmalı. Dışarı çıkmadan hava durumu kontrol edilmeli.

Antalya Hava Durumu! 13 Kasım Cuma Antalya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 13 Kasım 2026 Cuma günü, Antalya'da hava durumu oldukça keyifli. Sıcaklık gün başlarken yaklaşık 19 derece. İlerleyen saatlerde sıcaklık 22 derecelere kadar yükselebiliyor. Genel olarak güneşli bir gün bekleniyor. Ancak zaman zaman bulutlar gökyüzünü kaplayabilir. Deniz keyfi yapmak isteyenler için uygun şartlar var. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmenin tadını çıkarabilirsiniz. Antalya'nın hava durumu, turistik aktiviteleri etkilemeyecek özellikte.

Bugünkü hava nasıl sorusunun güncel yanıtı sıcak bir Cuma. Antalya'nın iklim özellikleri nedeniyle, beklenmedik değişimlere hazırlıklı olmakta fayda var. Güneşten koruyucu kremler ve hafif kıyafetler yanınıza alın. Şapka gibi eşyaları da unutmamalısınız. Bu, güneşin etkilerinden korunmanıza yardımcı olur. Ayrıca, bu tür günlerde herkes denize girme fırsatını değerlendirebilir. Bu nedenle bazı plajların kalabalıklaşabileceğini göz önünde bulundurmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü sıcaklık 23 derece civarına yükselecek. Ertesi gün, Pazar'da ise 21 derece dolaylarında hava bekleniyor. Ancak Pazar öğleden sonra hafif yağış olabileceği tahmin ediliyor. Bu yüzden planlarınızı yaparken, durumu göz önünde bulundurmalısınız. Havanın ani değişimlerinden etkilenmemek için dışarı çıkmadan önce hava durumu kontrol edin.

Bu dönemde dışarıda vakit geçirenler hazırlıklı olmalı. Olası fırtına veya ani hava koşulları değişikliklerine karşı dikkatli olmalısınız. Havanın değişkenliği bazen sürprizler doğurabilir. Gün sonunda, keyfinizi kaçıracak durumlardan uzakta kalmak için kış kıyafetlerinizi yanınıza almayı düşünebilirsiniz. Antalya'da bu hafta sonunu keyifle geçirmeniz dileğiyle. Havanın tadını çıkarın. Ancak doğanın sunduğu değişkenliklere karşı dikkatli olmayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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