Antalya Hava Durumu! 13 Ocak Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 13 Ocak 2026 Salı günü hava durumu kış mevsiminin özelliklerini taşıyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 5 ile 10 derece arasında değişecek. Hava genel olarak açık olacak. Rüzgar kuzey yönlerden hafif olarak esecek. Zaman zaman orta kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Bu koşullar, Antalya'daki günün serin ve sakin olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam ediyor. 14 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklıkları 6 ile 15 derece arasında olacak. Hava az bulutlu görünüyor. 15 Ocak Perşembe günü sıcaklıklar 8 ile 14 derece arasında değişecek. Bu günlerde hava açık olacak. Tahminlere göre, Antalya'da hava durumu serin ve güneşli devam edecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmek önemli. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin olabilir. Kat kat giyinmek ve rüzgardan korunmak faydalı olacaktır. Gün boyunca güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.