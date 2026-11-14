Antalya Hava Durumu! 14 Kasım Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da hava durumu 14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde oldukça güzel. Bu tatil beldesinde, güzel bir gün geçirebilirsiniz. Sıcaklıklar 20 derece civarında seyredecek. Gün boyunca bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak, güneşin ara sıra çıkması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün geçirme şansınız var.

Antalya'daki hava şartları sıcak günler ve hafif rüzgarlı havalarla karakterizedir. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişebilir. Ceket almanız akıllıca olacaktır. Böylece serinleyen havanın tadını çıkarabilirsiniz. Şehirde geçireceğiniz zamanda, bu hava durumu avantaj sağlayabilir. Önlemlerinizi alarak keyifli saatler geçirebilirsiniz.

Hava durumu hakkında bilgi verirsek, Antalya'nın iklimi dengeli bir yapıda devam ediyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 18 ile 21 derece arasında dalgalanacak. Bu durum plaj aktiviteleri için uygundur. Ancak, gün içinde hafif yağışlar olabilir. Dışarı çıkarken küçük bir şemsiye bulundurmanız faydalı olabilir.

Antalya'da bulunuyorsanız, giysi katmanlaması yapmalısınız. Sabah serin, öğleden sonra ise sıcak olacaktır. Rahat ve havadar giysilere ek olarak, hafif bir üst giysi de faydalıdır. Hava durumu değişkenlik gösterir. Dışarıdaki aktivitelerde, hava koşullarına göre esnek olmanız önemlidir. Plan yaparken alternatifleri düşünmek iyi bir fikir olacaktır.

Antalya'daki bu hava durumu açık hava etkinlikleri için elverişli. Havanın tadını çıkarmak, ufak değişikliklere hazırlıklı olmak tatilinizi güzelleştirecektir. Antalya'nın muhteşem atmosferi ve güzellikleri sizleri bekliyor.