Antalya Hava Durumu! 14 Mart Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Mart 2026 Cumartesi. Antalya'da hava durumu genellikle bulutlu. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 18 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık ise sırasıyla 16 ve 15 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %70, akşam ise %68 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:10. Gün batımı saati ise 19:02 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Mart Pazar günü hava genellikle güneşli. Gündüz sıcaklık 20 derece civarındayken, gece 12 derece civarında olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 19 kilometre hızla esecek. 16 Mart Pazartesi günü hava çok bulutlu. Gündüz sıcaklık yaklaşık 21 derece, gece ise 13 derece dolaylarında olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 15 kilometre hızla estirilecek. 17 Mart Salı günü hava artan bulutlacık olacak. Gündüz sıcaklık 20 derece civarındayken, gece 12 derece dolaylarında kalacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman. Gündüz hafif bir üst giysi yeterli olabilir. Akşamları kalın bir ceket veya mont bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgar zaman zaman artabilir. Rüzgar geçirmez giysiler tercih edilebilir. Nem oranının yüksek olduğu sabah saatlerinde, nemden etkilenmemek için su geçirmez ayakkabılar kullanmak gerekir. Uygun kıyafetler seçmeniz önerilir. Gün doğumu ve batımı saatlerini dikkate alarak, açık hava etkinliklerinizi planlayın.