Antalya Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 14 Ocak 2026 Güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 15 dereceye yükselecekken, gece sıcaklıkları 6 derece civarında kalacak. Rüzgar hızı da 24 km/saat düzeyinde tahmin ediliyor. 15, 16 ve 17 Ocak'ta sıcaklık 14-15 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklıkları 6-9 derece arasında değişim gösterecek. Bu süreçte hava genel olarak serin bir seyir izleyecek.

Antalya Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Antalya'da 14 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve açıktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 6 derece civarında olacak. Rüzgar hızı yaklaşık 24 km/saat bekleniyor.

14 Ocak'tan sonraki günlerde hava durumu 15 Ocak Perşembe günü 14 derece olacak. 16 Ocak Cuma günü yine 14 derece olacak. 17 Ocak Cumartesi günü de hava sıcaklığı 14 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 14-15 derece arasında değişecek. Gündüz sıcaklıkları 14-15 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları 6-9 derece seviyesiyle seyredecek. Bu durum, havanın genel olarak serin kalacağı anlamına geliyor.

