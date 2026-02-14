Antalya Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

14 Şubat 2026 Cumartesi günü, Antalya'da hava durumu ılımandır. Hava güneşlidir. Gün boyunca sıcaklık 9 ile 1 derece arasında değişir. Hava genellikle açıktır. Bu durum, güzel bir gün geçirme olanağı sunar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu farklılaşacak. 15 Şubat Pazar günü, sıcaklık 11 ile 5 derece arasında olacak. Hava genellikle güneşli kalacak. 16 Şubat Pazartesi günü, sıcaklık 9 ile 2 derece arasında düşecek. Hava bulutlu olacaktır. 17 Şubat Salı günü, sıcaklık 7 ile -1 derece arasında olacak. Hava yağmurlu bir özellik gösterecek.

Bu süreçte hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu sürekli takip etmek faydalıdır. Özellikle yağmurlu günlerde, su geçirmez kıyafetler giyilmelidir. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak, sağlığınıza katkı sağlayacaktır.