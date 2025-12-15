Antalya Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 15 Aralık Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar sabah saatlerinde 10 - 11 derece civarında seyredecek. Öğle saatlerine doğru sıcaklık 17 - 18 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 12 - 13 derece seviyelerine inecek. Nem oranı %44 civarında olacak. Rüzgar hızı ortalama 4 km/s olarak ölçülecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 16 Aralık Salı günü sıcaklıklar 8 - 18 derece arasında olacak. 17 Aralık Çarşamba günü 10 - 19 derece bekleniyor. 18 Aralık Perşembe günü ise sıcaklık 11 - 22 dereceye çıkacak. Bu dönemde hava genel olarak açık ve güneşli devam edecek.

Bu hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilir veya plajda vakit geçirebilirsiniz. Gün boyunca güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka ve güneş gözlüğü kullanmayı unutmayın. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek de faydalı olacaktır. Özellikle öğle saatlerinde güneşin etkisi yoğunlaşacaktır. Güneş kremi kullanımı bu nedenle önemlidir. Rüzgarın hafif olması açık hava aktiviteleri için avantaj sağlıyor.

Antalya'da 15 Aralık Pazartesi günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli olacak. Bu fırsatı değerlendirerek doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Sağlıklı bir şekilde vakit geçirmek mümkündür.