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Antalya Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Antalya hava durumu nasıl?

15 Kasım 2026 tarihi, Antalya’da güneşin parladığı, sıcaklıkların 20 derece civarında seyrettiği keyifli bir gün sunuyor. Dışarıda vakit geçirmek için ideal olan bu günde, hafif rüzgar sabah saatlerinde hissedilecek. Haftanın ortasına kadar sıcaklıkların 18 ile 23 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Açık havada yürüyüş ve piknik planları için harika bir dönem. Güneşin keyfini çıkarırken, cilt sağlığınıza dikkat edin.

Antalya Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Antalya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Antalya hava durumu, 15 Kasım 2026 tarihinde keyifli bir gün sunuyor. Bugün güneş parlayacak. Sıcaklıklar 20 derece civarında seyredecek. Sabah saatlerinde hafif bir rüzgar hissedilecek. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Antalya'da dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün. Güneşli havanın tadını özellikle deniz tutkunları çıkaracak. Sıcak hava, Antalya'nın tatil beldesi cazibesini bir kez daha gösteriyor.

Antalya hava durumu sadece bugünküyle sınırlı değil. Önümüzdeki günlerde hava durumu merak konusu. Yapılan tahminlere göre, sıcaklıklar birkaç gün benzer aralıklarda kalacak. Hafta ortasına kadar sıcaklıkların 18 ile 23 derece arasında dalgalanması bekleniyor. Açık havada yürüyüşler, piknikler için mükemmel bir dönem. Gece saatlerinde sıcaklık düşebilir. Dışarıda plan yapanlar kalın giysi almayı unutmamalı.

Gün boyunca güneşin keyfini çıkarırken bazı hava koşullarına hazırlıklı olmak gerekiyor. Sıcak hava, güneş kremi kullanmayı zorunlu kılıyor. Bol su içmeyi ihmal etmemek önemli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölgede kalınmalı. Fazla güneşlenmek cilde zarar verebilir.

15 Kasım 2026 tarihi Antalya hava durumu, açık hava etkinlikleri için elverişli bir seçenek sunuyor. Sıcak ve güneşli günlerin tadını çıkarın. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları beklendiği için hazırlıklı olun. Güneşin tadını çıkarın, sağlığınıza dikkat edin.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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