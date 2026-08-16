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Antalya Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 16 Ağustos 2026 Pazar günü beklenen hava durumu, sıcak ve güneşli bir yaz günü olacak. Gündüz sıcaklığın 34 derece, gece ise 22 derece civarında seyretmesi planlanıyor. Nem oranı %56 bulacak. Ertesi gün sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Tatilciler için önerilen önlemler arasında bol su içmek, hafif giysiler tercih etmek ve güneşten korunmak yer alıyor. Hava durumu, tatil aktiviteleri için önem taşıyor.

Antalya Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Antalya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Antalya'da 16 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Yazın tipik özelliklerini yansıtacak. Gündüz hava sıcaklığı 34 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 22 derece civarında seyredecek. Nem oranı %56 civarında bulunacak. Rüzgarın hızı 12 km/saat civarında esecek. Bu koşullar, tatilciler ve yerel halk için tipik bir yaz gününü simgeliyor. Yüksek sıcaklıklar ve nem, dışarıda vakit geçirecekler için dikkate alınması gereken unsurlar arasında.

17 Ağustos Pazartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış ihtimali de var. 18 Ağustos Salı günü benzer yağışlı koşulların devam etmesi öngörülüyor. 19 Ağustos Çarşamba günü hava daha sakinleşecek. Bu gün çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Özellikle yağışlı günlerde açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri faydalı olacaktır.

Sıcak ve nemli günlerde bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak da faydalıdır. Gölgelik alanlarda bulunmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur.

Antalya'da yaz aylarında genellikle sıcak ve güneşli bir hava hakimdir. Ancak zaman zaman yağışlı günler de yaşanabilir. Tatil planı yaparken hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, keyifli bir deneyim yaşamanıza katkı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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