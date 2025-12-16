HABER

Antalya Hava Durumu! 16 Aralık Salı Antalya hava durumu nasıl?

16 Aralık 2025 Salı günü Antalya'da hava durumu güneşli ve açık şekilde seyredecek. Sıcaklık 8 ile 13 derece arasında değişirken, nem oranı %30 civarında ölçülecek. Rüzgar hızı 8 km/saat olacak. Dışarıda zaman geçirecekler için bu hava koşulları son derece uygun. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaşanabilir. Bu nedenle yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi önerilmektedir.

Devrim Karadağ

Antalya'da 16 Aralık 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Hava sıcaklığı 8 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %30 civarında gerçekleşecek. Rüzgarın hızı ise 8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:04'te gerçekleşecek. Gün batımı ise 17:42'de olacak.

Bugünkü hava durumu, Antalya'da açık ve güneşli bir gün sunuyor. Dışarıda vakit geçirecekler için hava koşulları uygun. Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu devam edecek. 17 Aralık Çarşamba günü sıcaklık 11 ile 18 derece arasında olacak. 18 Aralık Perşembe günü sıcaklık 12 ile 17 derece arasında değişecek. 19 Aralık Cuma günü ise hava 13 ile 18 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Dışarıda zaman geçirenler için hava uygun. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmak faydalı olur. Gün içinde güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmanız önerilir.

Antalya'da 16 Aralık 2025 Salı günü hava durumu ılıman ve güneşli. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için koşullar elverişli.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
