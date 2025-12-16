Antalya Hava Durumu! 16 Aralık Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 16 Aralık 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Hava sıcaklığı 8 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %30 civarında gerçekleşecek. Rüzgarın hızı ise 8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:04'te gerçekleşecek. Gün batımı ise 17:42'de olacak.

Bugünkü hava durumu, Antalya'da açık ve güneşli bir gün sunuyor. Dışarıda vakit geçirecekler için hava koşulları uygun. Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu devam edecek. 17 Aralık Çarşamba günü sıcaklık 11 ile 18 derece arasında olacak. 18 Aralık Perşembe günü sıcaklık 12 ile 17 derece arasında değişecek. 19 Aralık Cuma günü ise hava 13 ile 18 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Dışarıda zaman geçirenler için hava uygun. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmak faydalı olur. Gün içinde güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmanız önerilir.

