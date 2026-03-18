İsrail basını paylaştı! Laricani'nin ölümü bu fotoğrafla kanıtlandı

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından patlak veren savaş 19'uncu gününe girdi. ABD ile İsrail savaşın ilk gününden beri üst düzey İranlı yetkilileri hedef aldı. Çok sayıda üst düzey savaşta ölürken, İsrail tarafından suikast listesine konulan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de İsrail saldırısında öldürüldü.

İRAN, LARİCANİ'NİN ÖLÜMÜNÜ DOĞRULADI

Laricani'nin ölümü İran'da şok etkisi yaratırken, İran tarafı da bu durumu doğruladı. Yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda oğlu Murteza, Yardımcısı Alirıza Beyat, Konsey Sekreterliği çalışanları ve birkaç korumasıyla birlikte öldü" denildi.

EVİ YERLE BİR OLDU

Öte yandan İsrail medyası Laricani'nin ölümü doğrulamak için yüzük detayının olduğu bir fotoğrafı servis etti. Saldırıda Laricani'nin evinin tamamen yıkıldığı görüldü.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜYÜ SERVİS ETTİLER! YÜZÜK DETAYINA DİKKAT ÇEKİLDİ

İsrail basınından YNet, Laricani'nin eli olduğunu iddia ettiği bir fotoğrafı paylaşarak yüzük detayına dikkat çekti.