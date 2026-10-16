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Antalya Hava Durumu! 16 Ekim Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 16 Ekim 2026 Cuma günü hava durumu, sonbahar ile yazın sıcaklığını harmanlıyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Açık ve az bulutlu bir hava, dış mekan etkinlikleri için harika fırsatlar sunuyor. Ancak, güneş altında uzun süre kalmaktan kaçınmak ve iyi bir güneş koruması kullanmak önem taşıyor. Hava durumunu kontrol etmek, planlarınızı etkileyen ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanızı sağlayacak.

Antalya Hava Durumu! 16 Ekim Cuma Antalya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

16 Ekim 2026 Cuma günü Antalya'daki hava durumu, sonbahar mevsimi ile yaz aylarının sıcaklığını harmanlıyor. Bu gün şehirde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Güneşin keyifli ışıklarıyla aydınlanan Antalya, hafif rüzgarlar da hissediliyor. Havanın genel durumu açık ve az bulutlu. Bu, Antalya'nın güzel sahillerini keşfetmek isteyenler için ideal bir gün anlamına geliyor.

Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hava durumu oldukça uygun. Ancak, güneşli havada dışarıda olmanın bazı önlemleri var. Uzun süre güneş altında kalmaktan kaçınmak gerekir. Yeterli sıvı almak ve güneş kremi kullanmak da önemli. Bugün Antalya'da dışarıda vakit geçirmek, aileler ve çocuklar için harika bir fırsat sunuyor. Göz alıcı plajlar ve yeşil alanlar, bu keyfi artırıyor.

Gelecek günlerde hava durumu Antalya'da ılımlı bir değişiklik gösterecek. Sıcaklıkların 20 ile 24 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir atmosfer sunmaya devam edeceğini gösteriyor. Ancak, bazı günlerde yerel kısa süreli yağışlar olabilir. Bu nedenle, dışarı çıkmadan hava durumunu kontrol etmek faydalı.

Hava durumu değişiklikleri, planlarınızı etkilememeli. Hazırlıklı olmak her zaman avantaj sağlar. Dışarıda yapmayı düşündüğünüz aktiviteler için uygun giysiler seçmek önemlidir. Ani yağışlara karşı bir şemsiye bulundurmak da akıllıca olur. Antalya'nın güzel günlerinin tadını çıkarmak için hafif ve rahat giysiler tercih etmek iyi bir fikir.

Cuma günü Antalya’da açık ve keyifli bir hava bekliyoruz. Bugünkü hava durumu, planlarımızı yaparken dikkate alacağımız unsurlar arasında yer alıyor. Antalya'da bu muhteşem havanın keyfini çıkarın. Hava koşullarına dikkat etmeyi ihmal etmeyin!

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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