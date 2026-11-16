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Antalya Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 16 Kasım 2026 tarihinde hava durumu, turistler ve yerel halk için merak konusu olmaya devam ediyor. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hafif yağışlar bekleniyor, bu da özellikle açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Gün boyunca serin saatlerin ardından öğle saatlerinde sıcaklık artacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, dışarıda geçirilen zamanın keyfini artıracaktır.

Antalya Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Antalya'nın hava durumu, her zaman yerli ve yabancı turistleri cezbeder. Bugün, 16 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde, şehirde yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. Öğleye doğru sıcaklık artacak. Ancak, ilerleyen saatlerde hafif yağışlar görülebilir. Bu durum, güneşin parlak görüntüsünü gölgeleyebilir.

Antalya'da hayat devam ediyor. Bugün dışarıda vakit geçirmek için uygun bir gün. Hava genel olarak 20 derece civarında. Dışarıda gezintiler için elverişli bir ortam var. Öğle saatlerinde güneşin sıcaklığı hissedilebilir. Akşam saatlerine gelindiğinde serinlik olabilir. Havanın kapalı görünmesi, açık hava etkinliklerini etkileyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, Antalya'nın iklim dinamiklerine uygun ilerleyecek. Hafta ortasına doğru sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında değişecek. Gün içerisinde ani hava değişimleri yaşanabilir. Yerel yağışlar da olasıdır. Bu nedenle meteorolojik olarak dikkatli olunmalı. Turistler ve yerel halk, hava değişimlerini göz önünde bulundurmalı.

Sadece hava durumu değil, hava şartları da planlamayı etkiler. Dışarıda zaman geçiren herkes hazırlıklı olmalı. Hafif yağış ihtimaline karşı şemsiye almak faydalı. Sıcak günlerde serinlemek için su taşıyın. Kat kat giyinmek de ani değişimlere karşı koruma sağlar. Antalya'da hava durumu elverişli olabilir. Ancak, değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Sonuç olarak, Antalya'da hava durumunu takip etmek önemli. Güneşin altında vakit geçirebilirsiniz. Ancak ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu, konforlu bir deneyim sağlayacaktır. Şehirdeki hava durumu, eğlenceli ve dikkat gerektiren bir atmosfer sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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