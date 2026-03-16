Antalya Hava Durumu! 16 Mart Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 16 Mart Pazartesi günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 17 derece civarına düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 13 dereceye kadar inecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %63, gündüz %49, akşam %69 ve gece %80 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Salı günü sıcaklık 19 derece civarında kalacak. Çarşamba günü sıcaklık 6 dereceye kadar düşecek. Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların ardından mutedil yağmur öngörülüyor. Perşembe günü ise yağmur ihtimali mevcut.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri yağışlı hava bekleniyor. Bu nedenle şemsiye veya yağmurluk bulundurmak iyi bir fikir olacaktır. Rüzgarın hızı artabilir. Açık alanlarda dikkatli olunması önerilir.