Çalışma sırasında doğal gaz hattı zarar gördü, operatör bayıldı

Edinilen bilgiye göre, Malta Mahallesi Dünya Bankası Konutları mevkisinde gerçekleştirilen kazı çalışması esnasında iş makinesinin doğal gaz borusuna zarar vermesi sonucu gaz sızıntısı başladı. Çevrede büyük panik yaşanırken, iş makinesi operatörü yoğun gaz kokusu nedeniyle baygınlık geçirdi.

GAZ KAÇAĞI SONRASI OPERATÖR BAYILDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve ilgili kurumların ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, gazdan etkilenen operatöre ambulansta müdahale etti. Personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gaz kaçağının devam ettiği bildirilen bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır