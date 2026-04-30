Batman'da kan donduran olay: Evde bir kadın ve bir erkek yanmış halde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Zengin Apartmanı'nda bulunan bir dairenin balkonundan dumanlar çıktığını fark eden komşular durumu yetkililere bildirdi.

ESRARENGİZ OLAY: EVDE İKİ KİŞİNİN CESEDİ YANMIŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, içeride bir kadın ve bir erkeğin yanmış bir şekilde yerde olduğunu ve halının bir kısmının yandığını belirledi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede iki kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ VE ÖLÜM SEBEPLERİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma yaparken, cenazeler otopsi için Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebinin yanı sıra hayatını kaybedenlerin ölüm sebebinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır