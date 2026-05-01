Resmi Gazete'de yayımlandı: Doğum izni resmen 24 haftaya çıkartıldı
Doğum iznini 24 güne çıkaran TBMM düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Kamu ve özel sektör çalışanı anne adayları doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta doğum izni kullanacak.
