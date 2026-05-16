Antalya Hava Durumu! 16 Mayıs Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli. Hava ılıman olacak. Gündüz sıcaklık yaklaşık 20 derece. Gece sıcaklığı 8 ile 10 derece arasında olacak. Rüzgar hızı 3 km/saat civarında. Hava kalitesi ise "iyi" olarak değerlendirilecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu güneşli ve ılıman kalacak. Pazar günü sıcaklık 19 ile 22 derece arasında. Pazartesi günü de sıcaklık aynı aralıkta olacak. Salı günü sıcaklık 20 ile 22 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 2 ile 4,5 km/saat arasında değişecek. Hava kalitesi "iyi" olarak devam edecek.

Açık hava etkinlikleri için bu güzel havayı değerlendirebilirsiniz. Gündüz saatlerinde hafif bir ceket ideal. Uzun kollu bir üst de tercih edilebilir. Akşamları serinlik için buna dikkat etmelisiniz. Hafif rüzgar yürüyüşler için uygun bir ortam sunuyor. Sahilde gezmek de keyifli olacaktır. Hava kalitesinin "iyi" olması dışarıda vakit geçirmenizi sağlıyor.

