Antalya Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 16 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu ılıman olacak. Kış mevsiminin ortasında beklenenden daha sıcak geçecek. Gün boyunca hava genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 10 - 11 derece civarında kalacak. Öğleye doğru sıcaklık 15 - 16 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 - 14 derece seviyelerinde olacak. Nem oranı %66 civarında ölçülecek. Rüzgar hızı 9 km/saat civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:02, gün batımı ise 18:00 olarak bekleniyor.

Bu ılıman hava koşulları, kışın tipik soğuk günlerinden oldukça farklı. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumlarının sürdüğü görülecek. 17 Ocak Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10 - 16 derece arasında değişecek. 18 Ocak Pazar günü hava bol güneşli olacak. Sıcaklık 1 - 19 derece arasında seyredecek. 19 Ocak Pazartesi günü hava daha fazla bulutlanacak. Bu günde sıcaklıklar 0 - 19 derece arasında olacak.

Dönemdeki ılıman hava açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Özellikle bu saatlerde kat kat giyinmek önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücut direncini artırmak faydalı olacaktır. Güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlamak gerekir. Hem fiziksel hem de ruhsal sağlık için olumlu etki yaratacaktır. Düşük rüzgar hızı açık hava aktiviteleri için avantaj sunuyor. Nem oranının %66 civarında olması, hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor. Bu durum solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için olumlu.

Antalya'da 16 Ocak 2026 Cuma ve sonraki günlerde hava durumu açık hava etkinlikleri için elverişli olacak. Sabah ve akşam serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Günün keyfini daha rahat çıkarmak için gerekli olacaktır.