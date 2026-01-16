HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 16 Ocak 2026 Cuma günü, beklenenden daha sıcak ve ılıman bir hava durumu hakim olacak. Gün boyunca açık ve güneşli bir atmosfer söz konusu. Sabah saatlerinde sıcaklık 10-11 derece, öğle saatlerinde ise 15-16 dereceye yükselecek. Nem oranı %66 seviyelerinde ölçülürken, düşük rüzgar hızı açık hava etkinlikleri için avantaj sağlıyor. Aynı zamanda, sonraki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

Antalya Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Antalya hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Antalya'da 16 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu ılıman olacak. Kış mevsiminin ortasında beklenenden daha sıcak geçecek. Gün boyunca hava genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 10 - 11 derece civarında kalacak. Öğleye doğru sıcaklık 15 - 16 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 - 14 derece seviyelerinde olacak. Nem oranı %66 civarında ölçülecek. Rüzgar hızı 9 km/saat civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:02, gün batımı ise 18:00 olarak bekleniyor.

Bu ılıman hava koşulları, kışın tipik soğuk günlerinden oldukça farklı. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumlarının sürdüğü görülecek. 17 Ocak Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10 - 16 derece arasında değişecek. 18 Ocak Pazar günü hava bol güneşli olacak. Sıcaklık 1 - 19 derece arasında seyredecek. 19 Ocak Pazartesi günü hava daha fazla bulutlanacak. Bu günde sıcaklıklar 0 - 19 derece arasında olacak.

Dönemdeki ılıman hava açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Özellikle bu saatlerde kat kat giyinmek önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücut direncini artırmak faydalı olacaktır. Güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlamak gerekir. Hem fiziksel hem de ruhsal sağlık için olumlu etki yaratacaktır. Düşük rüzgar hızı açık hava aktiviteleri için avantaj sunuyor. Nem oranının %66 civarında olması, hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor. Bu durum solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için olumlu.

Antalya'da 16 Ocak 2026 Cuma ve sonraki günlerde hava durumu açık hava etkinlikleri için elverişli olacak. Sabah ve akşam serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Günün keyfini daha rahat çıkarmak için gerekli olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Machado Trump ile görüştü: "Nobel Barış Ödülü'nü takdim ettim"Machado Trump ile görüştü: "Nobel Barış Ödülü'nü takdim ettim"
Trump duyurdu: Gazze'yi yönetecek 'Barış Kurulu' üyeleri belirlendiTrump duyurdu: Gazze'yi yönetecek 'Barış Kurulu' üyeleri belirlendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan gece yarısı 'hava sahası' hamlesi! Önce yasaklandı sonra serbest bırakıldı

İran'dan gece yarısı 'hava sahası' hamlesi! Önce yasaklandı sonra serbest bırakıldı

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Fas, Nijerya'yı penaltılarla devirdi! En-Nesyri attı, Osimhen'in takımı yıkıldı!

Fas, Nijerya'yı penaltılarla devirdi! En-Nesyri attı, Osimhen'in takımı yıkıldı!

Halit Ergenç ticarete atıldı! 2 ton sattı

Halit Ergenç ticarete atıldı! 2 ton sattı

Boş yere başvurana hapis cezası gelecek!

Boş yere başvurana hapis cezası gelecek!

Akaryakıt almaya bugün mutlaka gidin! Okkalı zam gelecek

Akaryakıt almaya bugün mutlaka gidin! Okkalı zam gelecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.