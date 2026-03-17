Antalya Hava Durumu! 17 Mart Salı Antalya hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Mart 2026 Salı, Antalya'da hava durumu ılımandır. Hava güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı %30 civarında kalacak. Rüzgar, güney yönünden saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava koşullarında belirgin bir değişiklik yaşanacak. 18 Mart Çarşamba günü sıcaklık 16 derece civarında olacak. Yağışlı koşulların görülmesi muhtemeldir. 19 Mart Perşembe günü de benzer bir durum söz konusu. Sıcaklık yine 16 derece civarında olacak. Yağışlı hava durumu devam edecek. 20 Mart Cuma günü ise hava sıcaklığı yine 16 derece tahmin ediliyor. Karla karışık yağışların görülmesi olasılığı da var. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına göre esnek planlar yapmanız önemli olacaktır.

Bugün hava koşulları uygun olsa da, gelecekte yağışlı ve soğuk hava beklentisi var. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymeniz önemlidir. Yağışa karşı hazırlıklı olmalısınız. Hava durumu değişiklikleri için güncel raporları takip etmeniz de faydalı olacaktır. Planlarınızı ona göre düzenlemelisiniz.