Antalya Hava Durumu! 17 Nisan Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da hava durumu 17 Nisan 2026 Cuma günü değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 21 derece civarında olacak. Bulutlu hava ile başlayacak gün, akşam saatlerinde yağmurlu geçecek. Rüzgarlar farklı yönlerden esecek. Günlük nem oranı %63'ten başlayıp gece saatlerinde %87'ye yükselecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 10 ile 23 derece arasında değişecek. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemli.

Zeynel Eren Ölüç

Antalya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Bugün, 17 Nisan 2026 Cuma günü, sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 21 derece olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık aynı seviyelerde kalacak. Ancak yağmurlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 18 dereceye düşecek. Yağmurlu hava devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 16 dereceye gerileyecek. Hafif yağışlı bir hava hakim olacak.

Rüzgarlar sabah saatlerinde kuzey yönünden esmeye başlayacak. Hızı saatte yaklaşık 11 kilometre olacak. Gündüz saatlerinde rüzgarlar güneybatı yönünden esecek. Bu rüzgar saatte 23 kilometre hızla esebilir. Zaman zaman 53 kilometreye kadar hızlanabilir. Akşam saatlerinde rüzgarlar kuzeybatı yönünden esecek. Hızı saatte 15 kilometre olacaktır. Zaman zaman 38 kilometreye kadar çıkabilir. Gece saatlerinde rüzgarlar kuzey yönünden esecek. Hızı saatte 11 kilometre olacak. Bu rüzgar da zaman zaman 24 kilometreye kadar hızlanabilir.

Nem oranı gün boyunca değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde %63 civarında olacak. Gündüz saatlerinde nem oranı %53'e düşecek. Akşam saatlerinde nem oranı %65'e yükselecek. Gece saatlerinde nem oranı %87'ye kadar artacak. Basınç değerleri gün boyunca 996 ile 998 hPa arasında değişecektir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişkenlik gösterecek. 18 Nisan Cumartesi günü sıcaklıklar 10 ile 14 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar bekleniyor. 19 Nisan Pazar günü ise hava sıcaklıkları 11 ile 23 derece arasında olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak.

Hava koşulları altında dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı saatlerde açık alanlarda dikkatli olun. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak korunaklı alanlarda bulunun. Nem oranı yüksekken terlemeyi azaltacak hafif ve nefes alabilir giysiler tercih edin.

Antalya'da hava durumu değişken. Güncel hava tahminlerini takip ederek planlarınızı buna göre yapmalısınız.

