Ankara Valiliği duyurdu! 9 ilçede kamu personeli izinli olacak, konserler durduruldu

7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşecek kritik NATO zirvesi öncesi birtakım önlemler alındı. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada 9 ilçede konserler ve diğer etkinliklerin durdurulduğu belirtilirken, kamu görevlilerinin de izinli olacağı ifade edildi. Valilikten yapılan açıklamadaşu ifadelere yer verildi:

KAMU GÖREVLİLERİ İZİNLİ OLACAK

"36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli personel bulundurulması kaydıyla; Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçeleri sınırları içinde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Zirve’de görevli olanlar ile Zirve sürecini doğrudan etkileyecek kritik hizmet alanlarında görevli olanlar dışındaki personelinin 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.

9 İLÇEDE KONSERLER DURDURULDU

Kamu kurum ve kuruluşlarımız ve sivil toplum kuruluşları tarafından 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat: 06.00 ile 12 Temmuz 2026 Pazar günü saat: 24.00 tarihleri arasında; sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri kamuya açık etkinliklerin yapılması durdurulmuştur."

Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır