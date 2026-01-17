Antalya Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

17 Ocak 2026 Cumartesi günü, Antalya'da hava durumu kış mevsiminin özelliklerini gösteriyor. Gün boyunca hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık sabah saatlerinde 7 - 8 derece arasında. Öğle saatlerinde ise sıcaklık 15 - 16 dereceye kadar yükselecek. Rüzgar, kuzey yönlerden hafif bir esintiyle başlayacak. Zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Nem oranı yüzde 70 ile 80 arasında değişecek. Bu koşullar altında, hava serin ve nemli olacak.

Önümüzdeki günlerde, Antalya'da hava durumu kış mevsiminin etkisini sürdürecek. 18 Ocak Pazar günü hava kapalı ve bulutlu. Sıcaklıklar 6 - 14 derece arasında değişecek. 19 Ocak Pazartesi günü de hava kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 7 - 13 derece civarında olacak. 20 Ocak Salı günü hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar 5 - 13 derece arasında seyredecek. Bu dönemde hava serin ve nemli kalmaya devam edecek.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmesi faydalı olacaktır. Ayrıca nem oranının yüksek olması nedeniyle dışarıda vakit geçirirken nemden korunmak önemlidir. Rüzgarın hafif ve orta kuvvette esmesi açık alanlarda hissedilebilir. Bu nedenle rüzgar geçirebilen giysiler tercih edilebilir. Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek planlarınızı yaparken yardımcı olacaktır.