Antalya Hava Durumu! 17 Şubat Salı Antalya hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Şubat 2026 Salı günü, Antalya'da hava durumu sıcak, bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 16 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde hafif yağışlar görülecek. Hissedilen sıcaklık 12 derece civarında olacak. Öğle ve öğleden sonra hava sıcaklığı 16 dereceye kadar çıkacak. Hafif yağışlar devam edecek. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 15 derece civarında olacak. Yağmurlu bir hava bekleniyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 14 derece civarında olacak. Yağmurlu hava etkili olacak. Rüzgar güney yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %85 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:43, gün batımı saati ise 18:38 tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 18 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklığının 12 derece civarında olması bekleniyor. Kısa süreli sağanak yağışların görülmesi ihtimali var. 19 Şubat Perşembe günü hava sıcaklığı 13 derece civarında olacak. Hafif yağmurlu bir hava etkili olacak. 20 Şubat Cuma günü hava sıcaklığı 12 derece civarında olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sağlam ayakkabılar tercih edilmelidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez kıyafetler giyilmelidir. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak sağlığı destekler. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda kalarak rüzgarın etkisini azaltacak yerler tercih edilmelidir. Hava durumunu takip etmek ve önlemler almak, olumsuz hava koşullarından etkilenmeyi önler.