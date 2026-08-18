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Antalya Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da hava durumu, 18 Ağustos 2026 Salı günü güneşli ve keyifli bir atmosfer sunuyor. Gündüz sıcaklığı 23 derece, gece ise 14-15 derece civarında gerçekleşecek. Önümüzdeki günlerde yükselen sıcaklıklar, özellikle 21 Ağustos Cuma günü 28 dereceye ulaşacak. Açık hava etkinlikleri için ideal koşullar göz önünde bulundurulmalı. Sağlığınızı korumak için güneş koruyucu ve bol su tüketimine dikkat edilmeli.

Antalya Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Antalya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Antalya'da bugün, 18 Ağustos 2026 Salı günü, hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23 derece civarında. Gece ise sıcaklık 14 - 15 derece arasında seyrediyor. Gün boyunca hava genel olarak güneşli olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Ağustos Çarşamba günü, hava sıcaklığı 24 derece civarında olacak. Hava, güneşli ile parçalı bulutlu arasında değişim gösterecek. 20 Ağustos Perşembe günü, sıcaklık 26 derece civarına yükselecek. Bu gün tamamen güneşli bir hava bekleniyor. 21 Ağustos Cuma günü ise, sıcaklık 28 derece civarına ulaşacak. Bol güneş ışığı altında açık hava etkinlikleri için mükemmel bir gün olacak.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için dikkatli olunmalı. Açık hava etkinliklerinizi planlarken güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Bol su içmeyi de ihmal etmemelisiniz. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları daha yoğun olabilir. Bu saatlerde dışarıda dikkatli olmak faydalı olacaktır. Gün boyunca rahat ve hafif kıyafetler tercih etmek, sıcak havada konforlu hissetmenize yardımcı olur.

Antalya'da önümüzdeki günlerde hava durumu açık hava etkinlikleri için oldukça elverişli olacak. Güzel havanın tadını çıkarırken, sağlığınızı korumak için temel önlemleri almayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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