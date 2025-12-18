HABER

Antalya Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 18 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu oldukça keyifli. Gün içinde sıcaklık 18-20 derece arasında değişiyor. Gökyüzü açık, nem oranı %61 ve hafif rüzgar saatte yaklaşık 7 km. Önümüzdeki günlerde, Cuma ve Cumartesi'de hava ılımlı kalacak. Ancak 21 Aralık'ta yağmur bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak ve hava koşullarını dikkate almak faydalı olur. Hava durumu tahminlerine dikkat edin.

Doğukan Akbayır

Bugün, 18 Aralık 2025 Perşembe günü, Antalya'da hava durumu keyifli. Gün boyunca sıcaklık 18 - 20 derece arasında değişecek. Gökyüzü açık olacak. Nem oranı %61 civarında seyredecek. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 7 km olacak. Gün doğumu saat 08:05, gün batımı ise 17:43.

Bu güzel havadan faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabilir. Bu nedenle yanınızda hafif bir ceket bulundurmakta fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Antalya'da ılıman kalacak. 19 Aralık Cuma günü sıcaklık 18 - 20 derece arasında olacak. Gökyüzü parçalı bulutlu görünecek. 20 Aralık Cumartesi günü sıcaklık 17 - 19 derece arasında değişecek. O gün gökyüzü bulutlu olacak. 21 Aralık Pazar günü sıcaklık 5 - 7 derece arasında olacak. Ayrıca, yağmurlu bir gün bekleniyor.

21 Aralık Pazar günü için yağmurlu hava tahmini mevcut. Dışarı çıkarken şemsiye ya da su geçirmez kıyafet bulundurmak faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde trafik koşulları değişebilir. Seyahat planlarınızı yaparken ekstra zaman ayırmakta yarar var.

Genel olarak Antalya'da önümüzdeki günler ılıman ve değişken hava ile geçecek. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol etmeyi unutmayın. Gerekli önlemleri alın.

