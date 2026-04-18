Antalya Hava Durumu! 18 Nisan Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Bugün 18 Nisan 2026 Cumartesi. Antalya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 17 derece. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 19 dereceye kadar yükselecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 18 derece civarında olacak. Hafif yağışlar devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 16 dereceye düşecek. Parçalı bulutlu bir hava görülecek.

Rüzgar sabah saatlerinde kuzeydoğu yönünden esmesi bekleniyor. Hızı saatte 11 kilometre civarında olacak. Gündüz saatlerinde rüzgar güney yönünden esecek. Hızının saatte 13 kilometre olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde rüzgar yine güney yönünden esecek. Bu sefer saatte 9 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Gece saatlerinde rüzgar kuzeybatı yönünden hafif hızla esecek. Bu esintinin saatte 18 kilometre olacağı öngörülüyor.

Nem oranları da değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde nem %85 civarında olacak. Gündüz saatlerinde nem oranı %75'e düşecek. Akşam saatlerinde nem %80 seviyesine yükselecek. Gece saatlerinde ise nem %76 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 19 Nisan Pazar günü sıcaklıklar 12 derece civarında olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. 20 Nisan Pazartesi günü sıcaklık 13 derece civarında olacak. Parlak güneş ışığı altında bir gün geçireceğiz. 21 Nisan Salı günü ise hava sıcaklıkları 14 derece civarında olacak. Bol güneş ışığı altında bir gün bizi bekliyor.

Hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hafif yağışlara karşı hazırlıklı olunmalı. Rüzgarlı saatlerde dikkatli olunması önemlidir. Rüzgarın hızına göre uygun önlemler alınmalıdır. Nem oranının yüksek olduğu saatlerde koruyucu kıyafetler tercih edilmelidir.