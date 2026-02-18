Antalya Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Şubat 2026 Çarşamba, Antalya'da hava durumu, sabah saatlerinde hafif yağışlıdır. Sıcaklık 13 derece civarındadır. Öğle saatlerinde de hafif yağış devam edecektir. Bu sırada sıcaklık 15 dereceye yükselebilir. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar düşecektir. 13 ve 11 derece civarına kadar inmesi beklenmektedir. Yağışlar hafiflemeye başlayacaktır. Rüzgar batı yönünden esmektedir. Hızı 17 km/saat civarındadır.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu değişecektir. 19 Şubat Perşembe günü güneşli bir hava beklenmektedir. 20 Şubat Cuma günü ise güneşli ve parçalı bulutlu olacaktır. 21 Şubat Cumartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti beklenmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16-17 derece arasında olacaktır. Gece saatlerinde ise 12-13 derece civarında hissedilecektir.

Bugünkü hava durumu özellikle sabah ve öğle saatlerinde hafif yağışlıdır. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Rüzgar batı yönünden estiği için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha güneşli hale gelecektir. Ancak 21 Şubat Cumartesi günü için hafif yağış ihtimali bulunmaktadır. Bu tarihte de dışarı çıkarken şemsiye almanızda fayda vardır.